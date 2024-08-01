Численность населения в Казахстане снова выросла

В Казахстане на 1 июля проживали 20 159 707 человек, а общий прирост населения составил почти 126 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

На сайте Бюро национальной статистки опубликовали данные о численности населения Казахстана с 1 января по 1 июля 2024 года.

Сообщается, что на 1 июля в стране проживали 20 159 707 человек, что на 125 865 человек больше, чем 1 января. Естественный прирост при этом составил 118 576 человек.

Статус самого населенного города страны уверенно сохраняет Алматы, где на 1 июля проживали 2 258 253 человек. В Астане, по данным Бюро, проживали 1 472 027 человек. Самой населенной областью страны по-прежнему является Туркестанская область, где зарегистрировано 2 150 796 жителей.

Более 1 миллиона жителей проживают также в Шымкенте, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях.

По данным Бюро, численность населения - это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории.

Напомним, по данным на 1 июня 2024 года в стране проживали 20 139 914 человек. Ранее мы рассказывали о численности населения Казахстана по состоянию на 1 мая. Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

В преддверии Дня столицы в Бюро нацстатистики озвучили данные по населению мегаполиса, продолжительности жизни астанчан и количеству мужчин и женщин в городе.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10, 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.