"Запираемся дома": жители села в Мангистау стали жаловаться на здоровье из-за едкого запаха

Жители села в Мангистауской области вот уже почти 10 лет задыхаются от запаха канализации, у многих - подкосилось здоровье, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, едкий запах канализации заполонил улицы и дома жителей села Баскудык в Мангистауской области. Сельчане отмечают, что живут с этим запахом почти 10 лет. Всему виной, как оказалось, соседство с очистным сооружением, свалкой и заводом по производству аммиачной селитры.

Местные жители в сюжете жалуются на то, что даже летом вынуждены запираться в домах, не имея возможности раскрыть окна. А жуткая вонь, которая стоит в окрестности - просто режет глаза, и в целом подкосило здоровье населения.

"Когда дует ветер - мы задыхаемся от этого едкого запаха и запираемся у себя дома. На улицу выйти нет возможности. Даже открыть окно не можем. Из-за запаха в небе становится сухо, нос заложен. Многие подсели на капли для носа", - рассказал житель села Баскудык Нурлан Карамырза.

На появившуюся у детей аллергию жалуется и другая жительница села Арухан Убаидуллаева.

"Уже невозможно дышать. Вонь стоит по всему селу. У детей появилась аллергия. Я надеюсь, что компетентные органы выяснят причину и дадут нам полное объяснение", - возмущается женщина.

Местные власти, как оказалось, о проблеме знают. Здесь планируют провести исследования, чтобы выяснить, откуда все же исходит запах - в окрестностях села имеется не только очистное сооружение, но еще и свалка, а также завод по производству аммиачной селитры.

"Запах действительно идет не только с Кошкар-ата. Здесь оказывается неподалеку есть еще полигон. То есть, соответственно, когда жара, температура поднимается и происходит эта химическая реакция - выделяет вот эти неприятные запахи. Плюс он смешивается с этим аммиаком и получается такой вот микс", - отметил представитель Общественного совета Асет Бисекенов.

В течение нескольких месяцев местные экологи устанавливали причину неприятного запаха, который появляется не только в пригородных селах, но и в городе Актау. В результате оказалось, что городские сточные воды сбрасываются в водохранилище Кошкар-ата.

"Нарушения выявлены. Мы с этим ознакомимся, но еще один вопрос из этого вытекает. Если сейчас закроют КОС, то куда сливать стоки? Здесь биологические все работы ведутся. После закрытия куда именно сливать? Да, конечно, запах будет, так как мы находимся на канализационном очистительном сооружении", - сообщил руководитель отдела Управления энергетики Анвар Туляков.

Сообщается, что для проведения канализационной очистной станции, в соответствие со всеми санитарными требованиями, на строительство выделили более 11 миллиардов тенге. Все работы планируют завершить в следующем году.

Ранее сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.

Также жители Актау пожаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

Летом жители Павлодара сообщали о запахе гари и нефтепродуктов. После этого специалисты стали проводить в городе замеры параметров воздуха.

В конце весны жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы пожаловались на невыносимый запах. Всему виной стала неисправная канализация.

Мы также писали, что химический запах отравляет жизнь жителей ЗКО. В их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины.