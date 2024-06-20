Павлодарцы пожаловались на запах гари

Жители Павлодара сообщили о запахе гари и нефтепродуктов. Его причины выясняют - специалисты проводят в городе замеры параметров воздуха, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, из-за многочисленных жалоб жителей города на неприятный запах специалисты департамента экологии, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и филиала "Казгидромета" выехали замерить параметры воздуха.

Замеры производили на границе санитарно-защитной зоны предприятий. Именно тем местам характерны выбросы продуктов переработки нефти - это ТОО "Компания Нефтехим LTD", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" и асфальтобетонные заводы.

Все жалобы были в ночное время, а анализ делали днем. Поэтому для достоверности данных мониторинг продолжат и в ночное время. Результаты сообщат после полного анализа.

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