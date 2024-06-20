Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцы пожаловались на запах гари

Опубликовано:

Павлодарский нефтехимический завод
Павлодарский нефтехимический завод. Фото: pnhz.kz

Жители Павлодара сообщили о запахе гари и нефтепродуктов. Его причины выясняют - специалисты проводят в городе замеры параметров воздуха, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, из-за многочисленных жалоб жителей города на неприятный запах специалисты департамента экологии, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и филиала "Казгидромета" выехали замерить параметры воздуха. 

Замеры производили на границе санитарно-защитной зоны предприятий. Именно тем местам характерны выбросы продуктов переработки нефти - это ТОО "Компания Нефтехим LTD", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" и асфальтобетонные заводы.

Все жалобы были в ночное время, а анализ делали днем. Поэтому для достоверности данных мониторинг продолжат и в ночное время. Результаты сообщат после полного анализа.

Ранее жители Актау пожаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

А сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120691-pavlodarcy-pozhalovalis-na-zapah-gari/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.