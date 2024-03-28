"Выходишь на улицу – перехватывает дыхание": химический запах отравляет жизнь жителей ЗКО (видео)

Жители нескольких поселков в Западно-Казахстанской области жалуются на невыносимый химический запах и ухудшение здоровья, передает сайт телеканала КТК.

Жители сразу нескольких поселков устроили собрание в селе Махамбет.

Как рассказали сельчане журналистам, в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. Людей уверяли, это всего лишь первоначальная разведка, чтобы оценить запасы углеводородов. Местные признаются: не думали, что совсем рядом будет круглосуточно полыхать факел, а дышать станет невозможно.

"Ночами вот выходишь, да, зарево прямо идет. Видно, они днем, это не видать, а ночью в темноте это очень сильно видать, вот это зарево. Запахи идут, гул страшный. Мы-то вот здесь, в Махамбете, не сильно это ощущаем, а жители поселка Горбуново – у них там сильнее это ощущается", - возмущена Лейла Колбейсенова.

Жители поселка Горбуново уверены, все их болезни обострились именно из-за этих скважин. Выбросы, говорят люди, – это не просто неприятный запах, а настоящая отрава в воздухе.

"На данный момент вот я сейчас в больницу обратился, 7-го числа, по поводу того, что ишемия идет сердца. Ну, я, конечно, не один там, есть жители, которые вообще жалуются, что задыхаются. В ночное время это очень страшно: идет гул страшный, дома невозможно спать", - пожаловался Булат Альмугамбетов.

По данным телеканала, отжиг газа здесь начался в конце прошлого года. Перед этим компания, разрабатывающая месторождения, провела общественные слушания. Людей убедили: им ничего не угрожает, и процесс будет недолгим. В качестве компенсации фирма даже обещала взять на себя некие социальные обязательства и решить сельские проблемы.

"Выходишь на улицу – перехватывает дыхание. Сейчас вот зима, а представьте, что будет летом! Летом ни окна будет не открыть, ничего. Вот это мы будем всегда нюхать. Это тоже невыносимо! Тем более это все находится рядом с поселком. А там и старые люди, и дети, и все уже болеют: все хватаются, кто за сердце, кто задыхается. Головные боли постоянные. Это все не просто так", - заявила Марина Айропетьян.

У компании, работающей на скважинах, есть все необходимые разрешения и документы. Экологи позволили им проводить разведку возле поселков до 1 июня. В результате сжигания сырого газа выделяются окислы азота, метан, сероводород и другие вещества.

По проекту разрешили 480 тонн выбросов. Пока превышения их концентрации экологи не зафиксировали.

От скважины до ближайшего поселка Горбуново расстояние около 1 километра. При приближении к этому месту чувствуется едкий химический запах. Именно на него в основном и жалуются сельчане. Говорят, рано утром и вечером даже дома буквально нечем дышать.

В то же время в областном департаменте экологии признались, с момента начала работ ни одной проверки на предприятии не было. Потому что не было и повода. Однако жалобы сельчан все-таки дошли до чиновников, и они намерены выяснить, что происходит на скважинах.

"Но мы, естественно, по поручению прокуроров обязательно проведем внеплановую проверку. К тому же конкретно мы сделаем замер непосредственно самих источников.

До этого проводили на границе санитарно-защитной зоны. На этих источниках при работающем режиме посмотрим", - сообщил руководитель департамента экологии ЗКО Мурат Ермеккалиев.

В случае нарушений и превышения допустимой концентрации выбросов компанию ждет наказание. Также главный эколог области отметил: если фирма захочет продолжить работы на скважинах, нужно будет снова проводить общественные слушания.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году жители правого берега Астаны стали жаловаться на затопленные подвалы, из-за которых в округе стоял запах фекалий. Они заявляли, что отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода.

Отмечалось, что проблемы с застоем канализационных жидкостей в домах на правом берегу столицы начались еще в 2020-м, когда неподалеку заселили несколько высоток. Именно после этого к старым пятиэтажкам, находящимся в низине, по закону сообщающихся сосудов устремились фекальные массы со всей округи. Старые трубы в подвалах полопались от избыточного давления и дали зловонную течь.

А в Алматинской области местные жаловались на неприятный запах из-за завода по переработке овечьих шкур. На место выезжали сотрудники санэпидконтроля - они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Работа предприятия была приостановлена.