Казахстанцам стал писать "министр обороны"

Казахстанцам в мессенджерах стал писать якобы глава Министерства обороны. В пресс-службе ведомства предупредили, что рассылкой занимаются интернет-мошенники, передает NUR.KZ.

"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения. Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками.

Просим граждан не доверять недостоверной рассылке", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

В конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Казахстанцы получали сообщения и от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.

Также злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков также предупреждал казахстанцев о том, что и от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp.