Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцам стал писать "министр обороны"

Опубликовано:

Значок WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцам в мессенджерах стал писать якобы глава Министерства обороны. В пресс-службе ведомства предупредили, что рассылкой занимаются интернет-мошенники, передает NUR.KZ.

"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения. Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками.

Просим граждан не доверять недостоверной рассылке", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

В конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Казахстанцы получали сообщения и от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.

Также злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков также предупреждал казахстанцев о том, что и от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142717-kazahstancam-stal-pisat-ministr-oborony/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie