Замечание главам трех казахстанских аэропортов сделал министр транспорта
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Министр транспорта Марат Карабаев во время приема граждан поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минтранса.
По информации пресс-службы Министерства транспорта РК, глава ведомства Марат Карабаев провел личный прием граждан. Сообщается, что вопросы казахстанцев касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также ремонта автомобильных дорог.
Во время приема Карабаев поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров.
"В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание", - отметил Марат Карабаев.
Жительница города Атырау обратилась с вопросом касательно отсутствия отдельной кассы в железнодорожных вокзалах страны для лиц с ограниченными возможностями.
"Сегодня в стране работает более 300 железнодорожных вокзалов. Только малая часть из них оснащена специальными кассами. Сотрудникам Комитета железнодорожного и водного транспорта поручено проинспектировать все вокзалы и проработать вопрос установки дополнительных отдельно стоящих специальных касс для маломобильных групп населения в железнодорожных вокзалах страны. На первом этапе специалисты охватят крупные вокзалы, после малые станции. Инспекция вокзалов началась", - сообщили в Минтрансе.
Ранее мы сообщали, что модели самолетов Ан-2 проверят в Казахстане из-за частых авиапроисшествий. До этого самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области. Пострадавших не было, пилоту удалось самостоятельно выбраться.
Напомним, Министерство транспорта, а также еще 4 новых министерства были созданы в Казахстане 1 сентября 2023 года. Новому ведомству были переданы функции и полномочия в сферах:
- железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта;
- торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства РК и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
- естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов;
- общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.
О необходимости воссоздать Минтранс заявлял в своем послании глава государства.
2 сентября новое министерство возглавил Марат Карабаев. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141749-zamechanie-glavam-treh-kazahstanskih-aeroportov-sdelal-ministr-transporta/