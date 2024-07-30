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Замечание главам трех казахстанских аэропортов сделал министр транспорта

Опубликовано:

Пассажир
Пассажир в аэропорту. Иллюстративное фото: t.me/nqzairport

Министр транспорта Марат Карабаев во время приема граждан поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минтранса.

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК, глава ведомства Марат Карабаев провел личный прием граждан. Сообщается, что вопросы казахстанцев касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также ремонта автомобильных дорог.

Во время приема Карабаев поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров.

"В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание", - отметил Марат Карабаев.

Жительница города Атырау обратилась с вопросом касательно отсутствия отдельной кассы в железнодорожных вокзалах страны для лиц с ограниченными возможностями.

"Сегодня в стране работает более 300 железнодорожных вокзалов. Только малая часть из них оснащена специальными кассами. Сотрудникам Комитета железнодорожного и водного транспорта поручено проинспектировать все вокзалы и проработать вопрос установки дополнительных отдельно стоящих специальных касс для маломобильных групп населения в железнодорожных вокзалах страны. На первом этапе специалисты охватят крупные вокзалы, после малые станции. Инспекция вокзалов началась", - сообщили в Минтрансе.

Ранее мы сообщали, что модели самолетов Ан-2 проверят в Казахстане из-за частых авиапроисшествий. До этого самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области. Пострадавших не было, пилоту удалось самостоятельно выбраться.

Напомним, Министерство транспорта, а также еще 4 новых министерства были созданы в Казахстане 1 сентября 2023 года. Новому ведомству были переданы функции и полномочия в сферах:

  • железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта;
  • торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства РК и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
  • естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов;
  • общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.

О необходимости воссоздать Минтранс заявлял в своем послании глава государства.

2 сентября новое министерство возглавил Марат Карабаев. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141749-zamechanie-glavam-treh-kazahstanskih-aeroportov-sdelal-ministr-transporta/

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