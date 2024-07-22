Одну из моделей самолетов проверят в Казахстане из-за частых авиапроисшествий

Авиационная администрация Казахстана с целью профилактики авиапроисшествий направила указания по дополнительной проверке воздушных судов Ан-2, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, с началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиационных происшествий.

В связи с этим Авиационная администрация Казахстана усиливает меры по безопасности полетов эксплуатантов малой авиации.

По поручению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК усиливаются меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий. В том числе - путем приостановления деятельности компаний, приостановления действия сертификатов летной годности воздушных судов, привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих требования законодательства.

Также отмечается, что до эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки всех воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиления контроля за подготовкой авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики.

Расследование причин происшествий осуществляется комиссиями по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Республики Казахстан, сообщает ведомство.

Напомним, ранее мы писали, что самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области. Пострадавших нет, пилоту удалось самостоятельно выбраться.

В министерстве транспорта добавили, что самолет с регистрационным номером UPA0141 выполнял технический облет. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа".

"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", - рассказали в Минтрансе.