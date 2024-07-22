Самолет загорелся при взлете в Акмолинской области (фото, видео)

Самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Сообщается, что пострадавших нет, пилоту удалось самостоятельно выбраться.

По информации Telegram-канала МЧС, в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники за 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.

В министерстве транспорта добавили, что самолет с регистрационным номером UPA0141 выполнял технический облет. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа".

"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", - рассказали в Минтрансе.

Ранее мы сообщали, что грузовой самолет Boeing совершил аварийную посадку в Майами: двигатель воздушного судна загорелся во время полета. Кадры инцидента опубликовали в Сети.

Также мы писали, что самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

В феврале 2022 года самолет Ан-2 загорелся при посадке близ Аральска. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших не было.

В июне 2022 года в российском городе Иркутск загорелся самолет "Ан-24" авиакомпании "ИрАэро". Во время посадки у воздушного судна заклинило шасси, возгорание колес произошло от высокой скорости и трения.