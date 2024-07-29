Фальсификация документов и низкое качество: компанию по клинингу в поездах оштрафовали после жалоб пассажиров

Компанию по клинингу в поездах оштрафовали после жалоб пассажиров, заявили в пресс-службе КТЖ. Была проведена проверка и выявлены нарушения, передает NUR.KZ.

"В связи с частыми жалобами пассажиров на отсутствие чистоты и несвоевременную уборку в вагонах КТЖ с участием представителей масс-медиа проведено собственное расследование.

Проверка показала невыполнение обязательств компанией по оказанию клининговых услуг в поездах Северного филиала АО "Пассажирские перевозки", курсирующих в направлении Павлодара, Астаны, Караганды, Петропавловска, Кокшетау, Костаная", - говорится в заявлении перевозчика.

Сотрудники выявили следующие нарушения: низкое качество уборки, отсутствие контроля качества, недостаточная квалификация персонала, а также фальсификация документов.

На клининговую компанию наложен штраф.

"В случае неустранения выявленных нарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении договора. Также объявлены строгие выговоры директору, заместителю директора по сервисному обслуживанию и инструктору по производственно-техническому обучению регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки", ответственным за контроль качества уборки в поездах", - добавили в КТЖ.

В компании сообщили, что будет рассмотрено соответствие занимаемой должности начальника участка регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки".

"КТЖ, придерживаясь принципа "нулевой терпимости" к любым нарушениям, призывает пассажиров направлять факты низкого качества клининговых услуг и других несоответствий, связанных с чистотой в поездах, с предоставлением фото, аудио- и видеоматериалов", - призвали пассажиров.

Отметим, на днях в КТЖ заявили об увольнении начальника и проводника поезда "Шымкент - Астана", которые согласились перевезти человека без купленного билета.

В июне глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик из-за неэффективного и консервативного менеджмента находится на грани выживания.