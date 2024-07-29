Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фальсификация документов и низкое качество: компанию по клинингу в поездах оштрафовали после жалоб пассажиров

Опубликовано:

Купейный вагон
Поезд. Иллюстративное фото: Yury Karamanenko / Getty Images

Компанию по клинингу в поездах оштрафовали после жалоб пассажиров, заявили в пресс-службе КТЖ. Была проведена проверка и выявлены нарушения, передает NUR.KZ.

"В связи с частыми жалобами пассажиров на отсутствие чистоты и несвоевременную уборку в вагонах КТЖ с участием представителей масс-медиа проведено собственное расследование.

Проверка показала невыполнение обязательств компанией по оказанию клининговых услуг в поездах Северного филиала АО "Пассажирские перевозки", курсирующих в направлении Павлодара, Астаны, Караганды, Петропавловска, Кокшетау, Костаная", - говорится в заявлении перевозчика.

Сотрудники выявили следующие нарушения: низкое качество уборки, отсутствие контроля качества, недостаточная квалификация персонала, а также фальсификация документов.

На клининговую компанию наложен штраф. 

"В случае неустранения выявленных нарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении договора. Также объявлены строгие выговоры директору, заместителю директора по сервисному обслуживанию и инструктору по производственно-техническому обучению регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки", ответственным за контроль качества уборки в поездах", - добавили в КТЖ.

В компании сообщили, что будет рассмотрено соответствие занимаемой должности начальника участка регионального филиала "Северный" АО "Пассажирские перевозки".

"КТЖ, придерживаясь принципа "нулевой терпимости" к любым нарушениям, призывает пассажиров направлять факты низкого качества клининговых услуг и других несоответствий, связанных с чистотой в поездах, с предоставлением фото, аудио- и видеоматериалов", - призвали пассажиров.

Отметим, на днях в КТЖ заявили об увольнении начальника и проводника поезда "Шымкент - Астана", которые согласились перевезти человека без купленного билета.

В июне глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик из-за неэффективного и консервативного менеджмента находится на грани выживания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141103-falsifikaciya-dokumentov-i-nizkoe-kachestvo-kompaniyu-po-kliningu-v-poezdah-oshtrafovali-posle-zhalob-passazhirov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie