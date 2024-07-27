"Людям идти некуда": в суде Актобе решают, кто будет сносить новостройки за 337 млн тенге

Дело по двум домам с трещинами, которые построили по государственной программе "Нурлы жер", начали рассматривать в суде Актобе, передает "31 канал".

По информации телеканала, 4 человек подозревают в мошенничестве, недоброкачественном строительстве и в ненадлежащем выполнении услуг. Акимат, выступивший истцом, требует вернуть в казну 337 млн тенге, а также возместить ущерб пострадавшим жильцам на более чем 290 млн тенге.

Сообщается, что потерпевшими по делу признаны все 48 владельцев жилья. Люди приобрели квартиры по госпрограмме "Нурлы жер" в ипотеку в 2020 году. Однако позже обнаружили в подвале дома, на полу и стенах трещины. В апреле прошлого года жильцов местные власти переселили во временное жилье. Позже оформили на них квартиры взамен аварийных. Новые оказались больше, и теперь люди, помимо ипотеки, вынуждены платить и за дополнительную квадратуру.

Например, Аманкелды Асанбаев раньше платил 54 тыс. тенге за ипотеку, а теперь на 10 тыс. больше. Кредит увеличился за счет дополнительных 4 квадратных метров в новой двухкомнатной квартире. Теперь он требует выплатить ему разницу в 580 тыс. и 200 тыс. за установку дверей в квартире, так как выбора, переезжать в предоставленное жилье или нет, у него не было.

Адвокаты подсудимых, которых в общей сложности 7, настаивали на том, что люди выбрали новое жилье добровольно, на что получили возражение от прокурора.

"Люди остались на улице, им некуда идти! Ну как?" - сказал прокурор Усман Орынбасарулы.

Руководителя подрядной и замруководителя субподрядной компаний, которые в 2019 году возвели два дома по госзаказу, подозревают в мошенничестве и недоброкачественном строительстве. Еще двоих представителей фирм по технадзору - в ненадлежащем выполнении экспертных и инжиниринговых услуг. Общая сумма ущерба, по подсчетам истца, акимата Актобе, превышает 600 миллионов тенге.

Также в суде должны решить, кто и за чей счет будет сносить аварийные дома.

Ранее в Актобе в суд направили уголовное дело о недоброкачественном строительстве двух жилых домов стоимостью более 337 млн тенге. Тогда прокуратура завершила досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190, ч.2 ст.278 и ч.1 ст.280 УК РК (мошенничество, недоброкачественное строительство, а также ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг).

Напомним, в апреле прошлого года разгорелся скандал вокруг актюбинских новостроек. Тогда жители двух новостроек на окраине Актобе заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

В феврале текущего года скандал вокруг жилья в Актобе обрел новые обороты. Жители пожаловались, что их переселили в новые квартиры, но требуют плату.