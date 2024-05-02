Повышение стоимости проезда в автобусах анонсировал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением рассказал, когда в столице пересмотрят тариф за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима Астаны спросили, изменится ли тариф на проезд в общественном транспорте.

"Мы ожидаем, что летом изменится стоимость проезда. Эта стоимость проезда была определена более 10 лет назад. Тогда стоил 90 тенге, ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, за это время и зарплаты водителей, и стоимость бензина изменились. Заработная плата всех людей в этом зале изменилась. Поэтому, я думаю, это обоснованно", - заявил в ответ Женис Касымбек.

По его данным, на сегодня акимат платит примерно 250-300 тенге субсидий за каждого пассажира, который совершает поездку.

"Маслихат в ближайшее время примет решение", - заявил столичный аким.

Отметим, что в феврале этого года на портале "Открытые НПА" появился проект постановления, согласно которому предлагается увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Астаны с 90 до 110 тенге.

Между тем с 1 апреля проезд в автобусах сделали бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Актобе. Перед этим стало известно о подорожании этого же тарифа в Караганде - при безналичном расчете он составит 100 тенге, а при наличном - 200 тенге.

В августе прошлого года проезд в общественном транспорте подорожал в Алматы. Теперь при безналичном расчете его стоимость составляет 100 тенге, за наличные - 200 тенге.