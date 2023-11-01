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30 лет независимости Казахстана

Новый казахско-французский университет появится в Казахстане, заявили в Миннауки

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Студенты на занятиях
Студенты. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

В кулуарах Акорды во время визита в Казахстан президента Франции глава Миннауки и высшего образования заявил об открытии в РК в будущем казахско-французского университета, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня будет сделано заявление на уровне глав государств о проработке вопроса по открытию в Казахстане казахско-французского университета. Университет будет создан по аналогии с казахско-немецким университетом. Мы будем создавать отдельную рабочую группу, прорабатывать этот вопрос.

Также будем обсуждать возможность открытия в региональных университетах исследовательских кафедр с привлечением сильных французских университетов. Делегация французских университетов прибыла, сегодня стартует казахско-французский форум ректоров, который будет проходить в Алматы на протяжении трех дней", заявил министр Саясат Нурбек.

Он добавил, что с Францией Казахстан расширит сотрудничество в рамках программы "Болашак" – в нее будет включено 13 французских университетов.

"Франция – это промышленно развитая страна, особенно в сфере энергетики, коммуникаций, компьютерных наук, ракетостроения, авиастроения. В Тулузе находится штаб-квартира Airbus.

Поэтому, мы расширяем количество научно-исследовательских институтов, вузов и исследовательских центров, в которых будут обучаться и проходить стажировку наши ученые, магистранты и докторанты", — добавил глава Миннауки.

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Астану.

О визите французского лидера в Казахстан стало известно ранее – в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики Макрон сообщал, что с большим нетерпением ждет своего предстоящего визита в нашу страну.

В столичном ДП заявили, что по периметру Астаны выставили семь блокпостов – данные меры были предприняты в связи с предстоящими в столице крупными общественно­-политическими мероприятиями с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности.

В июне в Миннауки рассказали, филиалы каких зарубежных вузов собираются открыть в Казахстане.

Тогда Саясат Нурбек заявил, что до конца года в Казахстане должны появится филиалы Университета Heriot-Watt, Сеульского национального университета, Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Немецкого инженерного института.

Также в Жезказгане откроется новый технический университет, где планируется партнерство с консорциумом канадских университетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043539-novyy-kazahsko-frantsuzskiy-universitet-poyavitsya-v-kazahstane-zayavili-v-minnauki/

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