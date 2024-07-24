Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жару и дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Опубликовано:

Человек с зонтом стоит у дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 24 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют небольшой дождь. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны пообещали чистое небо, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,6 м/с.

Отметим, что ранее синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре - в ряде регионов ожидается пожарная опасность.

Помимо этого, по прогнозу специалистов метеослужбы, в среду на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК ночью и утром ожидается туман.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138916-zharu-i-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жару и дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie