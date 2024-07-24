Жару и дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 24 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют небольшой дождь. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны пообещали чистое небо, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,6 м/с.

Отметим, что ранее синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре - в ряде регионов ожидается пожарная опасность.

Помимо этого, по прогнозу специалистов метеослужбы, в среду на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК ночью и утром ожидается туман.