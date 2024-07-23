Небольшой дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 23 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода, осадков не прогнозируют. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.

Отметим, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в ближайшие дни, 23-25 июля, на большей части территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля на западе, 25 июля в центре страны.

Днем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до +30...+35 градусов, на юге до +38...+43градусов, на юго-востоке до +31...+37 градусов.