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Небольшой дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 23 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода, осадков не прогнозируют. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.

Отметим, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в ближайшие дни, 23-25 июля, на большей части территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля на западе, 25 июля  в центре страны.

Днем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до +30...+35 градусов, на юге до +38...+43градусов, на юго-востоке до +31...+37 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138235-nebolshoy-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Небольшой дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

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