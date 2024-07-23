Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Казахстане

В среду в Казахстане пройдут дожди, но в некоторых регионах ожидается жара вплоть до чрезвычайной пожарной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в среду на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК ночью и утром ожидается туман.

Прогноз в разрезе регионов

Область Абай

24 июля днем на северо-западе, юге области ожидается гроза, также на юге области – сильный ветер (15-18 м/с). Днем на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Акмолинская область

На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, севере области ожидается сильный ветер (15-20 м/с).

В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Актюбинская область

Днем на севере, западе области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. На севере, западе, в центре области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). Днем на западе, юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актобе 24 июля днем ожидается гроза, также при грозе усилится ветер (15-20 м/с).

Алматинская область

24 июля на юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. На севере, юге, в горных районах области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). Днем на большей части области сохранится сильная жара до 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза, также при грозе усилится ветер (15-20 м/с).

В городе Қонаев 24 июля ночью ожидается гроза. Временами будет усиливаться ветер (15-20 м/с). Днем сохранится сильная жара в районе 35 градусов.

Атырауская область

24 июля днем на западе, юге области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем на юге, западе области – град, шквал. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 24 июля днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град. Также днем будет сильный ветер (15-20 м/с). Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

Днем на юге области ожидается гроза. Днем на юге области будет сильный ветер (15-18 м/с). На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область

В горных районах области ожидается гроза и сильный ветер (15-20 м/с). Днем на северо-западе области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Жетісу

24 июля на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. В районе озера Алаколь поднимется ветер (15-20 м/с). Днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.

Западно-Казахстанская область

24 июля ночью на юге, западе, в центре, днем на востоке ЗКО ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. На юге, западе, севере, области будет сильный ветер (15-20 м/с). На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область

Днем на западе, севере и востоке области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Караганде днем ожидается гроза.

Кызылординская область

В центре области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). Днем по области сохраняется сильная жара в районе 41 градуса. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

24 июля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем – град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области – туман. На западе, севере области будет сильный ветер (15-20 м/с). На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 24 июля ночью и утром ожидается гроза.

Мангистауская область

24 июля днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере области будет сильный ветер (15-20 м/с). По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область

24 июля на западе, севере, юге области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью на севере области – туман. На севере, юге области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

24 июля на севере, востоке СКО ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал, днем – град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. На западе, севере, востоке области будет сильный ветер (15-20 м/с).

В Петропавловске 24 июля ожидаются гроза, днем шквал, град. Днем ожидается сильный ветер (15-20 м/с).

Туркестанская область

24 июля днем на юге, западе, в пустынных районах, 25 июля на большей части области ожидается сильная жара в районе 40-43 градусов. 24-25 июля на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в пустынных районах – чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 25 июля днем ожидается сильная жара в районе 40 градусов. 25 июля ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестане 24-25 июля днем ожидается сильная жара до 40-42 градусов. 24-25 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Ұлытау

24 июля днем на востоке области ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара в районе 35-36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане 24 июля днем сохраняется сильная жара до 35-36 градусов.