Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Казахстане

В среду в Казахстане пройдут дожди, но в некоторых регионах ожидается жара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в среду на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК ночью и утром ожидается туман.

Прогноз в разрезе регионов

Область Абай

24 июля днем на северо-западе, юге области ожидается гроза, также на юге области – сильный ветер (15-18 м/с). Днем на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Акмолинская область

На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, севере области ожидается сильный ветер (15-20 м/с).

В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Актюбинская область

Днем на севере, западе области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. На севере, западе, в центре области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). Днем на западе, юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актобе 24 июля днем ожидается гроза, также при грозе усилится ветер (15-20 м/с).

Алматинская область

24 июля на юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. На севере, юге, в горных районах области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). Днем на большей части области сохранится сильная жара до 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза, также при грозе усилится ветер (15-20 м/с).

В городе Қонаев 24 июля ночью ожидается гроза. Временами будет усиливаться ветер (15-20 м/с). Днем сохранится сильная жара в районе 35 градусов.

Атырауская область

24 июля днем на западе, юге области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем на юге, западе области – град, шквал. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильный ветер (15-20 м/с). По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 24 июля днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град. Также днем будет сильный ветер (15-20 м/с). Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

Днем на юге области ожидается гроза. Днем на юге области будет сильный ветер (15-18 м/с). На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область

В горных районах области ожидается гроза и сильный ветер (15-20 м/с). Днем на северо-западе области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Жетісу

24 июля на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. В районе озера Алаколь поднимется ветер (15-20 м/с). Днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.

Западно-Казахстанская область

24 июля ночью на юге, западе, в центре, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, западе, севере, области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область

24 июля днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. г. Караганда: 24 июля днем ожидается гроза.

Кызылординская область

24 июля в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

24 июля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 24 июля ночью и утром ожидается гроза.

Мангистауская область

24 июля днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область

24 июля на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью на севере области туман. Ветер западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

24 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 24 июля ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Туркестанская область

24 июля днем на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской области, 25 июля на большей части ожидается сильная жара 40-43 градусов. 24-25 июля на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 25 июля днем ожидается сильная жара 40 градусов. 25 июля ожидается высокая пожарная опасность. г. Туркестан: 24-25 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градусов. 24-25 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Ұлытау

24 июля днем на востоке области Ұлытау ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 24 июля днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.