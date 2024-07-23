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Участок шоссе временно перекроют в Астане

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане 24 июля с 06:00 до 23:50 будет частично перекрыто движение по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системы измерения грузовых автотранспортов.

24 июля работы будут проводиться по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

В этой связи с 06:00 до 23:50 24 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.

Ведомство приносит свои извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, также мы писали, что участок дороги от кольца Жулдыз до поворота в коттеджный поселок Garden Village в Астане перекроют до 29 июля. И по 25 июля перекрыто движение на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран.

Также ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.

Добавим, ранее редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138520-uchastok-shosse-vremenno-perekroyut-v-astane/

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