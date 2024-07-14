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Движение по одному из мостов частично перекрыли в Астане на месяц

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с сегодняшнего дня частично закрыли проезд по мосту "Караоткел" из-за ремонта дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на мосту "Караоткел" от улицы Ташенова до улицы Калкаман.

"В этой связи с 14 июля по 15 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, в Астане продолжается масштабный ремонт дорог. Ранее актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения в июле корреспондент NUR.KZ собрал в один материал.

Кроме того, с 12 по 15 июля частично перекрыто движение от моста "Марал" в сторону улицы Кунаева в Астане.

Также сообщалось, что из-за ремонта дорог в столице пятнадцать автобусов временно изменили схемы движения. Астанчан и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133693-dvizhenie-po-odnomu-iz-mostov-chastichno-perekryli-v-astane-na-mesyac/

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