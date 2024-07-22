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На неделю перекроют дорогу от кольцевой до коттеджного городка в Астане

Опубликовано:

Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Участок дороги от кольца Жулдыз до поворота в коттеджный поселок Garden Village в Астане перекроют до 29 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны, планируется проведение ремонтных работ дорожного полотна по шоссе Каркаралы (по второй полосе) - на участке от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка Garden Village.

"В связи с этим с 22 по 29 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Также сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.

В Астане перекроют движение и на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран.

Ранее редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137884-na-nedelyu-perekroyut-dorogu-ot-kolcevoy-do-kottedzhnogo-gorodka-v-astane/

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