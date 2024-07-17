Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проезд по мосту Тауелсиздик в Астане снова частично перекроют

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: facebook.com/kazautozhol

В Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик – здесь продолжат работы по укладке асфальта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В ведомстве напомнили, что ранее планировалось закрыть проезд по мосту Тауелсиздик с 10 по 20 июля для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Однако из-за погодных условий с 14 июля работы приостановили и проезд был обеспечен.

"Поэтому с 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется частично перекрыть проезжую часть на мосту Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", – подчеркнули в акимате.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах.

Также напомним, что с 16 по 19 июля в Астане закрыт проезд, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе стадиона "Астана Арена".

Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.

А с 11 по 25 июля в Астане перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135727-proezd-po-mostu-tauelsizdik-v-astane-snova-chastichno-perekroyut/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie