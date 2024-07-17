Проезд по мосту Тауелсиздик в Астане снова частично перекроют
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В Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик – здесь продолжат работы по укладке асфальта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
В ведомстве напомнили, что ранее планировалось закрыть проезд по мосту Тауелсиздик с 10 по 20 июля для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Однако из-за погодных условий с 14 июля работы приостановили и проезд был обеспечен.
"Поэтому с 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется частично перекрыть проезжую часть на мосту Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", – подчеркнули в акимате.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах.
Также напомним, что с 16 по 19 июля в Астане закрыт проезд, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе стадиона "Астана Арена".
Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.
А с 11 по 25 июля в Астане перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135727-proezd-po-mostu-tauelsizdik-v-astane-snova-chastichno-perekroyut/