Движение рядом с крупными спортивными аренами перекроют в Астане

В Астане будут перекроют движение на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram столичного управления транспорта.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, в столице будут проведены работы по среднему ремонту проезда, соединяющего проспект Кабанбай батыра и проспект Туран в районе "Астана Арена", со стороны ледового дворца "Алау".

"В связи с этим с 22 по 25 июля текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - добавили в управлении.

Напомним, редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.