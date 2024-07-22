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Движение рядом с крупными спортивными аренами перекроют в Астане

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Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В Астане будут перекроют движение на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram столичного управления транспорта.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, в столице будут проведены работы по среднему ремонту проезда, соединяющего проспект Кабанбай батыра и проспект Туран в районе "Астана Арена", со стороны ледового дворца "Алау".

"В связи с этим с 22 по 25 июля текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - добавили в управлении.

Напомним, редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137722-dvizhenie-ryadom-s-krupnymi-sportivnymi-arenami-perekroyut-v-astane/

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