Бесплатный проезд на год стали "предлагать" казахстанцам после новости о подорожании билета

В Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Onay.

Подобные "акции" стали появляться в соцсетях.

В них говорится, что в связи с подорожанием стоимости проезда ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" якобы раздает более 200 карт "Единая" для жителей города". Также утверждается, что с такой картой алматинцы смогут "путешествовать бесплатно целый год".

По факту публикаций в пресс-службе Onay сделали заявление.

"Уведомляем о том, что со стороны ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте "Единая", имеющих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на 1 год, различных бонусов и скидок в партнёрских сетях и прочее!" - сообщили в пресс-службе холдинга.

Компания просит не переходить по таким ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных, и отмечает, что всю достоверную информацию можно получить на официальном сайте onay.kz, либо позвонив в call-центр +7 727 397 01 91.

Напомним, ранее на внеочередной сессии маслихата Алматы депутаты проголосовали за повышение тарифа за проезд в общественном транспорте до 120 тенге. Проект постановления был опубликован еще в июле. С такой же просьбой до этого выступали городские перевозчики.

По словам замакима Аскара Амрина, повышение стоимости проезда в Алматы позволит на 7 млрд тенге сократить расходы на субсидии из бюджета города в 2024 году.

Отметим, что стоимость проезда уже повышалась в августе прошлого года. При безналичной оплате он составил 100 тенге, при наличной - 200 тенге.

Кроме того, повышение оплаты за проезд анонсировал в мае аким Астаны.