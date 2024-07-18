Сильный дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня,18 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается сильный дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.