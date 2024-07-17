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Сильные дожди с градом продолжатся на большей части Казахстана

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Два человека сидят под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане сохраняется непогода - ожидаются сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков "Казгидромет", малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль. Сообщалось, что в начале месяца ожидается неустойчивый характер погоды - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром.

При этом в конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую часть республики. Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей.

Также ранее в "Казгидромете" представили сезонный прогноз на лето 2024 года - с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны - выше нормы на 1°C. В большинстве областей в эти месяцы количество осадков прогнозировалось около и больше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135448-silnye-dozhdi-prodolzhatsya-na-bolshey-chasti-kazahstana/

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