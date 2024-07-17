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В Казахстане растет доверие к судам и полиции? Приведена занимательная статистика

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Сотрудница полиции разговаривает по телефону
Сотрудница полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бюро национальной статистики представило результаты выборочного исследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Бюро национальной статистики, исследование затрагивало темы чувства безопасности, знания о деятельности правоохранительных органов и доверия им.

Безопасность

Согласно ответам опрошенных, в районе своего проживания:

  • в полной безопасности себя чувствуют 64% населения;
  • достаточно безопасно – 29,4%;
  • небезопасно – 5,4%;
  • "совсем небезопасно" выбрали 0,6%;
  • и затруднились ответить – 0,6%.

При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины – 70% и 58,5% соответственно.

В разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя больше всего жители Жамбылского региона – 76,5% из опрошенных, а меньше всех – в Восточно-Казахстанском регионе – 45,7%.

Если сравнивать население городской и сельской местностей, оказалось, что 65,5% опрошенных сельчан чувствуют себя в полной безопасности, в то время как среди горожан – лишь 63,1%.

Основными причинами небезопасности, по ответам казахстанцев, являются:

  • недостаточное освещение – 21,4%;
  • страх подвергнуться нападению – 16%;
  • и страх выходить одному – 16,7%.

При этом среди женщин 17,5% чувствуют себя небезопасно из-за страха подвергнуться нападению.

Знание о деятельности правоохранительных органов

В этой части ответы распределились следующим образом:

  • 21,8% – знают о работе полиции;
  • 20,1% – о прокуратуре;
  • 18,7% – о противопожарной службе;
  • 15,5% – о судебной системе;
  • 3,6% – об антикоррупционной службе;
  • и 10% – о службе экономических расследований.

Доверие правоохранительным органам

По итогам обследования доля лиц, доверяющих прокуратуре, составила 66%, частично доверяющих – 24,1%, скорее не доверяющих – 3%, не доверяющих – 2,3%. Доля тех, кто затруднился отвечать, составила 4,6%.

Удельный вес доверяющих полиции составил 61,6%, частично доверяющих – 27%, скорее не доверяющих – 4,4%, не доверяющих – 4,6%, остальные 2,5% затруднились ответить.

Доля доверяющих антикоррупционной службе составила 50,9%, частично доверяющих – 28,7%, скорее не доверяющих – 4,9%, не доверяющих – 4,1%. Доля тех, кто выбрал ответ "затрудняюсь ответить", составила 11,4%.

Удельный вес доверяющих противопожарной службе составил 79,4%, частично доверяющих – 16,4%, скорее не доверяющих – 0,9%, не доверяющих – 0,4%. Доля тех, кто затруднился ответить, составила 2,8%.

Доверяющих службе экономических расследований – 47,8%, частично доверяющих – 29%, скорее не доверяющих – 5,2%, не доверяющих – 2,9%, еще 15% затруднились с ответом.

Доверяющих судебной системе – 61,8%, частично доверяющих – 25,9%, скорее не доверяющих – 3,4%, не доверяющих – 2,9%, затруднились ответить – 6%.

Данные о доверии казахстанцев судебной системе
Данные о доверии казахстанцев судебной системе. Фото: Бюро национальной статистики РК

В качестве справочной информации ведомство уточняет, что выборочное обследование по уровню доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе проводится дважды в год. В последнем обследовании приняли участие 18 005 домашних хозяйств, отобранных выборочным методом, или 0,35% от общего числа домашних хозяйств в республике. При проведении выборочного обследования опрашивался один член домашнего хозяйства в возрасте от 15 до 80 лет.

Напомним, ранее в Бюро нацстатистики рассказали, что численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая составила 20 118 478 человек. Общий прирост населения с начала года составил 84 636 человек, или 0,42%.

По состоянию на 1 апреля 2024 года заявлялось, что в стране проживает 20 095 963 человека.

Также в мае в Бюро нацстатистики назвали самые популярные мужские профессии в Казахстане, а в апреле рассказали о том, сколько родилось детей в стране за 2023 год, об общем коэффициенте рождаемости и возрасте матерей. Так, средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет, а родилось в Казахстане в прошлом году более 380 тысяч детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135676-v-kazahstane-rastet-doverie-k-sudam-i-policii-v-bns-priveli-zanimatelnuyu-statistiku/

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