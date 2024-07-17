Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 17 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра - 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня пообещали облачную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,7 м/с.

Отметим, что 17 июля в ряде регионов Казахстана, в том числе в Астане, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, осадки и сильный ветер. В некоторых же регионах из-за жаркой погоды ожидается пожарная опасность.

Стоит напомнить, что синоптики предупреждали о похолодании и осадках в период с 15 по 17 июля. На севере, востоке и в центре Казахстана ожидалось значительное понижение температуры.