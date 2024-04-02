Какой будет погода весной и летом в Казахстане, рассказали в "Казгидромете"

В "Казгидромете" представили сезонный прогноз на оставшиеся два месяца весны и грядущее лето - с апреля по август, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

В апреле и в мае на большей части территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы - на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

"Весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. С влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс вероятны заморозки", - предупредили казахстанцев.

В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны.

В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе - на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы - на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке страны.

В госметеослужбе пояснили, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалий) от климатических норм для рассматриваемого сезона.