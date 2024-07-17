Камень с человеческим лицом обнаружили в Акмолинской области (фото)

Исторический артефакт - человеческое лицо, высеченное на камне - обнаружили сотрудники ДЧС Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На историческую находку сотрудники ОЧС Сандыктауского района натолкнулись при проведении профилактического мероприятия "Орман", сообщается на официальном сайте ДЧС Акмолинской области.

Отмечается, что об интересной находке спасатели сразу сообщили в местный краеведческий музей. Об этом стало известно не только ученым из Астаны, но даже и из дальнего зарубежья.

Найденный в Акмолинской области камень. Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне. На сегодня утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, сложно.

Мнения ученых разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. По мнению одного из ученых есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири", - отмечается в сообщении.

Дальнейшее изучение находки позволит определить, насколько найденное несет в себе историческую ценность. На данный момент артефакт взят под охрану.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана найден уникальный объект времен Золотой орды. Студенты-археологи при раскопках обнаружили дромос – погребальный коридор древнего мавзолея. По словам ученых, ничего подобного ранее здесь не находилось.

Напомним, в прошлом году в Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища. По их словам, находка относится к Тюркскому каганату: установлено, что там находился город Каракемер, датируемый VI-XII веками.

А в Туркестанской области возобновлены раскопки каменного храма эпохи Кангюй, которому больше 2 тыс. лет. Археологи нашли перстень священнослужителя, выполненный в зверином стиле, костяки людей того времени и ритуальные предметы.

Также в Алматы в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, было найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II веков до нашей эры.

Еще одну историческую находку случайно откопали во дворе дома в Алматинской области при прокладке водопровода – реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков.