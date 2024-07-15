Дожди и похолодание пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Дождь, град и усиление ветра ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня. На части страны синоптики прогнозируют понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. Временами сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, в центре, 16-17 июля - на северо-западе, юге, 17-18 июля - на востоке страны. По республике прогнозируют также град, шквал и усиление ветра.

На западе страны температура воздуха днем ожидается +25...+36 градусов, небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25...+30 градусов, на юге страны - до +27...+37 градусов, на юго-востоке - до +25...+35 градусов.

Понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21...+30 градусов, на востоке - до +23...+32 градусов.

Напомним, ранее синоптики говорили, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей.

Между тем сегодня алматинцев предупредили о подъеме уровня воды в реках 15-16 июля.

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