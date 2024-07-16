Сильный дождь, гроза и шквал: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана завтра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается гроза.

Сильный дождь и грозу синоптики обещают завтра и жителям Северо-Казахстанской области. Возможен шквал, днем град, порывы ветра 15-20 м/с.

17 июля в Акмолинской области ожидается сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Аналогичная погода завтра будет и в Кокшетау.

В Туркестанской области завтра ночью ожидаются гроза, шквал. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте завтра днем ожидаются гроза, шквал.

Завтра днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 36 градусов.

17 июля в области Жетісу ожидается гроза. Днем ветер будет достигать временами 25 м/с.

В Жамбылской области 17-18 июля ожидается сильный дождь.

Грозу и шквал синоптики прогнозируют завтра в Кызылординской области. В центре и на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал.

В Павлодарской области завтра днем ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал.

Непогода завтра сохранится и в Костанайской области, также ожидаются гроза, град, шквал. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, в центре, днем на большей части области ожидается гроза.

Гроза завтра ожидается и в Западно-Казахстанской области.

17 июля в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области ожидается град, шквал.

В области Абай завтра днем прогнозируется сильный дождь. Ночью в центре области ожидается гроза, днем порывы ветра будут достигать 23 м/с.

17 июля ночью в Мангистауской области ожидается гроза. По области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при грозе?

По данным представителей МЧС, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.