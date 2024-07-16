Дождливую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

Дождливая погода сегодня ожидается и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

Отметим, что дождь, град и усиление ветра ожидаются по Казахстану в период с 16 по 18 июля. На части страны синоптики прогнозируют понижение температуры - слегка похолодает на севере, в центре и на востоке страны.

Ранее синоптики говорили, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей.