Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождливую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

Дождливая погода сегодня ожидается и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

Отметим, что дождь, град и усиление ветра ожидаются по Казахстану в период с 16 по 18 июля. На части страны синоптики прогнозируют понижение температуры - слегка похолодает на севере, в центре и на востоке страны.

Ранее синоптики говорили, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134506-dozhdlivuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождливую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie