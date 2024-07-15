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Аттестация в МВД: сколько полицейских не соответствуют занимаемым должностям

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге озвучил предварительные итоги внеочередной аттестации полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев напомнил, что в рамках года повышения кадрового потенциала сотрудники полиции руководящих должностей проходят внеочередную аттестацию.

"Она стартовала 1 апреля и будет длиться до конца года. Впервые аттестуемые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при Президенте. Также впервые в составы аттестационных комиссий вошли руководители прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день проведено уже 27 заседаний комиссий.

"Комиссиями рассмотрено более тысячи сотрудников. 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв. 79% признаны соответствующими занимаемым должностям. 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению, либо к переводу в другую службу", - резюмировал Алекешев.

В ноябре прошлого года глава МВД Ержан Саденов рассказал президенту Токаеву о проводимой точечной аттестации. В январе 2024 года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства, а также поддержал предложение Саденова о переаттестации руководства.

Указ "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел РК" был опубликован на портале "Открытые НПА" 3 февраля.

В марте текущего года официальной представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, как будет проводиться внеочередная аттестация полицейских.

"Есть ряд отличий от предыдущих аттестаций. Если в 2012 году инициатива по аттестации спускалась от Администрации президента, то в этот раз МВД само инициировало данную меру, которая была поддержана главой государства. Еще один момент - если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена", - сказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134362-attestaciya-v-mvd-skolko-policeyskih-ne-sootvetstvuyut-zanimaemym-dolzhnostyam/

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