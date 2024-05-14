Новую визу для иностранцев хотят внедрить в Казахстане

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев на заседании кабмина рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минтуризма признал, что много нареканий со стороны туристов вызывают вопросы визово-миграционного режима.

Указал он и на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.

"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников… рабочее название - Neo Nomad Visa… для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге ежегодно. На текущий момент разработан механизм внедрения Neo Nomad Visa и направлен в заинтересованные госорганы", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что Южная Корея запустила новую визу для "цифровых кочевников", которая позволяет иностранцам находиться в стране почти два года.

Добавим, в конце февраля стало известно, что казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в Центральной Азии: в рейтинге силы паспортов стран мира наша страна оказалась на 54-м месте из 93-х.

Ранее в Минтуризма сообщали, что у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира, а в МИД РК напомнили, какие именно страны казахстанцы могут посещать без визы.

А в конце прошлого года стало известно о возможном начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для граждан РК. Тогда же в МИД высказывались о слухах по включению Казахстана в "черный список" Шенген-зоны.