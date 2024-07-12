Камеры установят в машинах скорой помощи в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, какие меры будут приняты для улучшения качества работы скорой медицинской помощи в столице, передает NUR.KZ

По словам акима, со стороны жителей столицы поступает ряд обоснованных нареканий на работу станции скорой медпомощи.

"К примеру, на сегодняшний день автопарк станции скорой медпомощи состоит из 145 автомобилей. Часть из них требует ремонта. Для решения данной проблемы провели внешний техаудит парка санитарного транспорта. Заключены договоры с поставщиками на ремонт сантранспорта. Для увеличения количества автотранспорта на линии, для вызовов 4-й категории срочности временно арендуем дополнительное количество машин", – рассказал он.

Кроме того, в этом году планируется увеличить автопарк станции скорой медпомощи на 70 санитарных машин.

Также, как отметил Женис Касымбек, поэтапно будут приняты следующие дополнительные меры:

для повышения прозрачности и контроля за работой медицинских бригад будут установлены внутренние видеорегистраторы на санитарные автомобили;

на санитарные автомобили; радиофикация санитарных автомобилей обеспечит лучшее взаимодействие между бригадами и диспетчерскими службами;

обеспечит лучшее взаимодействие между бригадами и диспетчерскими службами; внедрение электронных бортовых журналов позволит улучшить учет и контроль за использованием автомобилей и др.

"Для создания удобств была увеличена заработная плата медперсонала и водителей. Данную тенденцию также продолжим", – подчеркнул аким.

Напомним, в начале декабря прошлого года директора скорой помощи Астаны Мурата Оразбаева задержали сотрудники столичного департамента Антикоррупционного ведомства.

Позже его арестовали на 2 месяца.

В мае суд признал Оразбаева виновным в получении взятки.

Также в конце мая сообщалось, что Антикор начал проверку станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов.

По словам пациентов, на вызовы неотложка приезжает с сильным опозданием или не приезжает вовсе. Как выяснилось, медикам не хватает машин, из-за того, что большая часть транспорта не на ходу: обновленный всего три года назад автопарк уже наполовину изношен.