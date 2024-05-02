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Экс-директора станции скорой помощи осудили в Астане

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Мурат Оразбаев
Мурат Оразбаев. Фото: СЦК

Приговор в отношении бывшего руководителя Городской станции скорой медицинской помощи вынесли в Астане - Мурата Оразбаева оштрафовали на сумму свыше 36 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Отметим, что фигурантами дела были два человека: Мурат Оразбаев, которого обвиняли в получении взяток, а также экс-фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи Лариса Малиновская, которую обвиняли в посредничестве.

Согласно материалам дела, в 2022 году между двумя медицинскими колледжами и станцией скорой помощи были заключены договоры о совместной деятельности.

В мае того же года Оразбаев вызвал к себе в кабинет Малиновскую, которая совмещала основную работу на станции скорой помощи с преподавательской деятельностью.

Он потребовал от нее передавать ей взятку в виде части денег от средств, которые будут поступать ей в качестве заработной платы от вышеуказанных колледжей, за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе.

Сообщается, что, боясь увольнения, Малиновская согласилась на требования Оразбаева.

Согласно материалам дела, с 12 мая 2022 года по август 2023 года Оразбаев получал от Малиновской взятки в виде денег путем перечисления из личного счета Малиновской на свой счет в банке за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе, которые поступили Малиновской в качестве заработной платы от медколледжей. Общая сумма составила 676 тыс. тенге.

Кроме того, с января 2022 года по апрель 2023 года главный фельдшер Малиновская, будучи допущенной ментором-наставником, понимая, что ТОО "Р." невыгодно содержать ментора-наставника для малого количества студентов по сравнению с другими колледжами, согласилась и обучала их студентов вместе со студентами других колледжей. В конце апреля 2023 года Оразбаев, узнав подробности заключенного договора с ТОО "Р.", вызвал Малиновскую к себе в служебный кабинет для заключения нового договора с предусмотренными условиями по предоставлению клинической базы.

Малиновская сообщила Оразбаеву о невозможности заключения нового договора с другими условиями.

Выслушав Малиновскую, Оразбаев с целью получения взятки в виде денег от представителей ТОО "Р.", узнав об увеличении количества студентов, проходивших у них производственную практику, сообщил ей о необходимости передачи ему взятки через нее в размере 100 тыс. тенге за предоставление возможности прохождения практики студентов академии в условиях клинической базы предприятия, на что Малиновская дала согласие на посредничество во взяточничестве.

25 апреля 2023 года Малиновская перевела взятку Оразбаеву.

Суд признал Оразбаева виновным в получении взятки и назначил наказание в виде штрафа свыше 36 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, суд постановил изменить меру пресечения на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.

Малиновскую признали виновной в посредничестве в получении взятки и назначили наказание в виде в виде штрафа в размере 20 кратной суммы взятки, то есть 2 млн тенге.

Осужденных приговорили к уплате штрафа в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу.

Также с них взыскали компенсации потерпевшим и судебные издержки.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что директора скорой помощи задержали сотрудники столичного департамента Антикоррупционного ведомства.

На следующий день появилась информация о том, что директора станции скорой помощи арестовали в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094713-eks-direktora-stancii-skoroy-pomoshchi-osudili-v-astane/

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