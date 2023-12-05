Руководителя станции скорой медпомощи задержали в Астане

Антикоррупционная служба Казахстана задержала руководителя станции скорой медпомощи в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Информацию о задержании директора госпредприятия "Городская станция скорой медицинской помощи" сотрудниками столичного департамента Антикоррупционного ведомства подтвердили в Агентстве.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.

Отметим, согласно официальному сайту ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, директором данного учреждения является Мурат Оразбаев.

Он возглавляет городскую станцию медпомощи с 2019 года.

По информации сайта, городская станция скорой медицинской помощи обеспечивает оказание экстренной и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе жителям и гостям Астаны.