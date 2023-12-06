Директора станции скорой помощи арестовали в Астане

Задержанного 5 декабря Антикоррупционной службой директора станции скорой медицинской помощи арестовали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, вчера стало известно, что директора скорой помощи задержали сотрудники столичного департамента Антикоррупционного ведомства.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.

Согласно официальному сайту ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, директором данного учреждения является Мурат Оразбаев.

Он возглавляет городскую станцию медпомощи с 2019 года.

По информации сайта, городская станция скорой медицинской помощи обеспечивает оказание экстренной и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе жителям и гостям Астаны.