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Директора станции скорой помощи арестовали в Астане

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Машина скорой помощи едет на вызов
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Задержанного 5 декабря Антикоррупционной службой директора станции скорой медицинской помощи арестовали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, вчера стало известно, что директора скорой помощи задержали сотрудники столичного департамента Антикоррупционного ведомства.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.

Согласно официальному сайту ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, директором данного учреждения является Мурат Оразбаев.

Он возглавляет городскую станцию медпомощи с 2019 года.

По информации сайта, городская станция скорой медицинской помощи обеспечивает оказание экстренной и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе жителям и гостям Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049474-direktora-stantsii-skoroy-pomoschi-arestovali-v-astane/

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