Какие авто могут ездить по дорогам Казахстана: "КазАвтоЖол" озвучил допустимые массы
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Допустимые массы автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам Казахстана, озвучили в "КазАвтоЖол", передает NUR.KZ.
"Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств. Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей", - отметили в компании.
Допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах:
1. Одиночные автотранспортные средства
Категории М, N и О (прицеп):
- Двухосные: 18,0 т;
- Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25,0 т;
- Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;
- Сочлененные автобусы категории М3: 28,0 т;
- Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32,0 т;
- Пятиосные: 38,0 т;
- С шестью и более осями: 44,0 т.
2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)
- Трехосные: 28,0 т;
- Четырехосные: 36,0 т;
- Пятиосные: 40,0 т;
- Шестиосные: 44,0 т;
- С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.
В "КазАвтоЖол" отметили, что эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств.
Автомобилистам напомнили, что соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий.
Напомним, ранее в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.
А в Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.
В июне вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132586-kakie-avto-mogut-ezdit-po-dorogam-kazahstana-kazavtozhol-ozvuchil-dopustimye-massy/