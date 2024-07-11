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Какие авто могут ездить по дорогам Казахстана: "КазАвтоЖол" озвучил допустимые массы

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Фуры стоят в очереди на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Допустимые массы автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам Казахстана, озвучили в "КазАвтоЖол", передает NUR.KZ.

"Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств. Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей", - отметили в компании.

Допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах:

1. Одиночные автотранспортные средства

Категории М, N и О (прицеп):

  • Двухосные: 18,0 т;
  • Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25,0 т;
  • Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;
  • Сочлененные автобусы категории М3: 28,0 т;
  • Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32,0 т;
  • Пятиосные: 38,0 т;
  • С шестью и более осями: 44,0 т.

2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)

  • Трехосные: 28,0 т;
  • Четырехосные: 36,0 т;
  • Пятиосные: 40,0 т;
  • Шестиосные: 44,0 т;
  • С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.

В "КазАвтоЖол" отметили, что эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автомобилистам напомнили, что соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

А в Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

В июне вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132586-kakie-avto-mogut-ezdit-po-dorogam-kazahstana-kazavtozhol-ozvuchil-dopustimye-massy/

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