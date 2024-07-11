Обмеление и снижение популяции рыб: экологи бьют тревогу из-за Балхаша

Экологи говорят об обмелении озера Балхаш, что приводит к уменьшению количества природных ресурсов, сообщает телеканал Almaty.tv. Уровень воды в нем снизился на 2 метра.

По данным телеканала, судьба Балхаша долгое время беспокоит экологов. Только за последние два года уровень воды в нем снизился на 2 метра. В этом году из-за весеннего половодья он поднялся на 15 сантиметров. С 2021-го в озере наблюдается сокращение рыбных ресурсов.

"Снижение уровня воды вредит рыбам. В первую очередь это влияет на их нерест. Территории, где они раньше плодились, уже сокращаются. Общая площадь озера составляет 18 000 га. В него впадают 5 рек, большая часть из них берет свое начало из Или", - рассказал директор филиала научно-производственного центра рыбного хозяйства Еркинбек Куматаев.

По данным экспертов, в последние годы из Или поступает меньше воды, и если Балхаш продолжит мелеть, то в будущем направления впадающих в него рек могут измениться.

"Мы регулярно измеряем глубину. В случае возникновения опасных ситуаций мы это обозначаем. В общем, снижение уровня воды на озере Балхаш никак не отразилось на безопасности судоходства по обслуживаемым нами участкам", - отметил и. о. начальника производственной службы Или-Балхашского филиала РГКП "Казахстан су жолдары" Роман Даукаев.

При этом экологи утверждают, что опасности для озера со стороны предприятий нет.

"Производственные отходы и сточные воды не сбрасываются в озеро Балхаш. Есть предприятия, которые используют воду в соответствии с разрешениями инспекции - они предоставляют регулярные отчеты. Таким образом, в озеро возвращается вода, очищенная в большей степени, чем та, которую они используют", - пояснила государственный инспектор Департамента экологии по городу Балхаш Шолпан Утебаева.

По информации сайта abai.institute, озеро Балхаш - это крупнейший бессточный водоем после Каспийского и Аральского морей. Длина озера - 614 км, ширина - от 3,5 до 44 км, максимальная глубина достигает 26 м. Феномен Балхаша заключается в разной минерализации его западной и восточной частей соединенных узким проливом.

Отметим, что в Казахстане также широко обсуждают проблему обмеления Каспия. В июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ. Также представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

В октябре прошлого года стало известно, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия. В июле текущего года стало известно, что Атырауской области поднялся уровень воды в Каспийском море. Этому способствовали сильные паводки в регионе.

Также мы сообщали, что объем воды в Капшагае стал уменьшаться. В Министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию.