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Эзотерика
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Вода ушла далеко от берега: обмеление Капшагая объяснили власти (видео)

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Берег моря
Берег. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи Сети обратили внимание на то, что объем воды в Капшагае стал уменьшаться. В Министерстве водных ресурсов и ирригации корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

В интернете появилось видео с обмелевшим водохранилищем. Авторы отметили, что вода ушла очень далеко от берега.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, что график режима работы водохранилища утверждается ежегодно и в течение года, в зависимости от приточности воды по реке Или к Капшагайскому водохранилищу, корректируется.

"Согласно данным РГП "Казгидромет" 2020-2022 года были маловодными. Следует отметить, что цикл маловодности по многолетним данным периодически повторяется. По данным РГП "Казгидромет" по состоянию на 12 сентября 2023 года уровень воды в водохранилище установился на отметке 476,13 м, а объем водохранилища составил 14 820 млн куб.м. Наполнение составило 81%. 12 сентября 2022 года уровень воды составил 476,53 м, а объем водохранилища составил 15 300 млн куб.м", - сообщили в Министерстве.

Кроме того, там добавили, что согласно Правилам эксплуатации акватории, береговая линия Капшагайского водохранилища используется для рекреационных целей, рыбного хозяйства, а водные ресурсы - для хозпитьевого водоснабжения Қонаев, орошения сельскохозяйственных культур Шенгельдинского и Акдалинского массивов.

А также для выработки электроэнергии и поддержания экологического состояния дельты реки Или и озера Балхаш.

"С 15 сентября текущего года сброс с Капашагайского водохранилища будет постепенно уменьшаться и работать в режиме накопления", - подчеркнули в Министерстве.

В ведомстве резюмировали, что сснований для беспокойства об обмелении Капшагайского водохранилища нет. Ситуация находится под контролем, водохранилище работает в соответствии с утвержденным графиком режима работы, заключили в Министерстве.

Отметим, Капшагайское водохранилище расположено на реке Или в Алматинской области. Площадь водосбора - 113 тыс. кв.км. Полная емкость водохранилища по проекту составляет 28,14 куб.км при отметке 485 м. Постановлением Правительства Республики Казахстан критической отметкой является 479,0 м и объем в 18 450 млн куб.м.

Ранее мы также сообщали, что жители села близ Астаны забили тревогу из-за обмеления реки Есиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036299-voda-ushla-daleko-ot-berega-obmelenie-kapshagaya-obyasnili-v-ministerstve-vodnyh-resursov/

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