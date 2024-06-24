Казахстанцев предупредили о 46-градусной жаре

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня. Сообщается, что в страну придет экстремальная жара, передает NUR.KZ.

По информации "Казгидромет", в ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

В западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах - сильные дожди. Уже к 27 июня жара придет и на север республики.

Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35…+38 градусов, на юге - до очень сильной жары +40…+46 градусов.

Сегодня синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 24 по 30 июня. Также был дан прогноз погоды для жителей и гостей Астаны на эти же даты. А с прогнозом погоды на неделю для Алматы можно ознакомиться по данной ссылке.

Накануне мы писали, что на сегодня было объявлено штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана.