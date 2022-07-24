Бетонное покрытие поднялось на трассе в Туркестанской области (видео)

Фото: facebook.com/qazavtojol.turkestan.1

В Туркестанской области на участке трассы "Самара-Шымкент" поднялось цементно-бетонное покрытие. Причиной тому называют сильную жару.

В социальных сетях опубликовано видео, на кадрах которого видно, что бетонное покрытие на дорожном полотне поднялось и препятствует движению транспортных средств. В частности, кадры появились вчера на странице туркестанского филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" в Facebook.

"На а/д республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент", 2234 км, Темирланский район, в связи с повышением температуры воздуха (до+47 градусов) поднялось цементно-бетонное покрытие. В настоящее время подрядной организацией ТОО "ПК ШымкентДорстрой" ведутся работы по устранению дефектов", - говорится в сообщении компании под описанием видео.

В "ҚазАвтоЖол" извинились перед водителями за временные неудобства и призвали быть осторожными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979932-betonnoe-pokrytie-podnyalos-na-trasse-v-turkestanskoy-oblasti-video/