Участок платной трассы Кызылорда - Шымкент "вздулся" из-за жары (видео)

Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

Казахстанцы делятся в соцсетях видео платной трассы Кызылорда-Шымкент, участок которой "вздулся" и поднялся, образовались трещины. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева, передает корреспондент NUR.KZ.

Водители отмечают, что поднятые бетонные плиты на автодороге мешают движению и угрожают безопасности людей.

По словам пресс-секретаря АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиевой, 8 июня в 17.00 часов на платном участке трассы Кызылорда-Шымкент в районе села Тортколь в Туркестанской области из-за высокой температуры воздуха (+40+45 градусов) произошло поднятие цементобетонной плиты.

"В настоящее время плита демонтирована. Подрядной организацией ТОО "ШымкентДорСтрой" проведены временные восстановительные работы (засыпка песчано-гравийной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия). Были задействованы 10 человек и 5 единиц техники (3 самосвала, 1 погрузчик, 1 гидромолот)", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что установлены предупреждающие дорожные знаки (ограничение максимальной скорости, сужение проезжей части). На месте были выставлены патрульные автомобили МПС ДП Туркестанской области.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973367-uchastok-platnoy-trassy-kyzylorda-shymkent-vzdulsya-iz-za-zhary-video/