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Спад жары и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

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Женщина под зонтом возле дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются спад жары и сильные дожди. В некоторых регионах прогнозируются град, шквал и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Казахстану на выходные озвучили синоптики "Казгидромета". Ожидаются дожди и спад жары.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги. С ним пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны — сильные дожди. Ожидаются также град, шквал и усиление ветра.

Постепенный спад жары прогнозируется на севере и в центре Казахстана до +18+28°С, на востоке до +20+35°С, на юге до +23+33°С, на юго-востоке до +16+33°С, а на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в июне в Казахстане. Сообщалось, что средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

Отмечалось также, что в течение месяца с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни сильные грозы, град и шквалистый ветер.

В целом лето 2024 года, по данным синоптиков, будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

Синоптики ранее также рассказывали о температурных рекордах в мае в Казахстане. Сообщалось, что в мае 2024 года во многих регионах страны осадков выпало в 2-5 раз больше нормы. Погода тоже не радовала, обновив антирекорды температур 90-х годов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125629-spad-zhary-i-silnye-dozhdi-ozhidayutsya-na-vyhodnye-v-kazahstane/

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