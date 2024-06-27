Как в Алматы ловят мопедистов-нарушителей

С начала года в Алматы произошло 463 ДТП с мопедами и самокатами, 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях транспортом управляли дети, передает NUR.KZ со ссылкой на УМПС ДП Алматы.

Как сообщается на медиапортале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, в Алматы на дороги общего пользования все чаще выезжают водители мопедов и самокатчики без знаний ПДД и навыков вождения.

"С начала года с участием мопедов и самокатов в Алматы произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения фактов нарушения ПДД, сотрудниками строевых подразделений алматинской полиции проводится масштабная отработка, направленная, прежде всего, на разъяснение требований законодательства в части эксплуатации мопедов и самокатов", - рассказал и. о. командира полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Михаил Кан.

По данным спикера, на данном этапе за различные правонарушения к административной ответственности привлечено более 10 тысяч водителей мопедов и свыше 7 тысяч самокатчиков. 384 мопеда водворены на специализированную штрафстоянку.

"Кроме того, повсеместно проводится праворазъяснительная работа с пользователями мототранспорта и самокатов. Цель рейдовых мероприятий - не запретить эксплуатацию мопедов и самокатов, а напомнить о персональной ответственности, призвать к неукоснительному соблюдению ПДД и научить культуре вождения", - резюмировал Кан.

Напомним, ранее мы писали, что в столице за сутки на штрафстоянку отправили почти сотню мопедов. Отмечается, что уже этой осенью водители мопедов будут должны иметь права, однако многие даже не собираются идти в автошколу, а пытаются приобрести права.

Отметим, в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП - водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Еще в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.