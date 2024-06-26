Пытаются купить права: казахстанцы жалуются на мопедистов

Почти сотню мопедов за сутки отправили на штрафстоянку столичные полицейские - водителей привлекают к ответственности за нарушения, передает 31 канал.

Отмечается, что уже этой осенью водители мопедов будут должны иметь права, однако, как подчеркивают в телесюжете, многие даже не собираются идти в автошколу, а пытаются приобрести права.

Эксперты выступают за ужесточение требований к мопедистам.

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов назвал происходящее на дорогах Казахстана вакханалией со стороны водителей данного вида транспорта.

"Они либо знают, но пренебрегают правилами дорожного движения, либо просто их не знают. Есть элементарные нормы запрета на двухполосной дороге, которые не соблюдаются водителями мопедов", - заявил он.

Шакуов выступает за то, чтобы мопедисты получали права - выучили правила и обучились.

Корреспонденты телеканала отмечают, что многие водители мопедов не намерены обучатся.

Владелица автошколы из Рудного Екатерина Корчагина рассказала, что к ней обращаются мопедисты с просьбой продать свидетельство об окончании курсов.

"Это, прямо, тенденция. Звонят, спрашивают купить. Мы не продаем, но есть те, кто продает", - возмутилась она.

Подчеркивается, что скоро водителей мопедов обяжут также получать госномера. Закон был принят в мае - мопедистам дали полгода, чтобы получить права и номерные знаки.

Отметим, в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП - водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане. Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Еще в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.