Подрядчика спортшколы в Актобе обязали вернуть миллионы тенге после скандала с конями

В Актобе суд обязал подрядчика вернуть 12,5 млн тенге - он выиграл многомиллионный тендер на поставку породистых скакунов для спортшколы, но несколько животных оказались обычными лошадьми, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что скандал вокруг лошадей для спортшколы в Актобе разгорелся еще в прошлом году. Подлог случайно обнаружили ревизоры.

По условиям тендера в специализированную спортшколу национальных видов спорта должны были приобрести отборных коней для кокпара. Животных действительно купили – 12 лошадей почти на 35 миллионов тенге. Но оказалось, пять из них никакие не племенные.

В итоге через суд аудиторы потребовали вернуть бюджетные деньги за "некачественный" товар. Суд первой инстанции иск не поддержал. А вот апелляцию ревизоры выиграли. И теперь подрядчик, который нарушил условия договора, должен вернуть 12,5 миллионов тенге, потраченных на непородистых скакунов.

"По аудиторскому отчету установлено, что поставленные ответчиком пять голов лошадей для кокпара не соответствуют условиям технической спецификации. Ответчиком в суд не предоставлены подтверждающие документы, что эти лошади относятся к племенным", - сообщила главный специалист пресс-службы Актюбинского областного суда Жансая Таирова.

Источник: КТК