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Бахилы почти за миллион тенге пытались продать в области Жетiсу

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Люди в бахилах
Люди в бахилах. Иллюстративное фото: Ivan-balvan/Getty Images

Предприниматель выиграл конкурс на закуп бахил для медицинско-образовательного учреждения – цена была завышена в 60 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетiсу.

Прокуроры предотвратили закуп бахил на сумму в 60 раз превышающую их рыночную стоимость.

"Закуп осуществлялся медицинско-образовательным учреждением области Абай, где на поставку бахил в количестве 500 пачек (250 тыс. пар), выиграл предприниматель, предложивший наименьшую сумму в размере 887 500 тенге.

Последний в буквальном смысле попытался поставить лишь 500 штук (250 пар), то есть по 1775 тенге за штуку", – сообщили прокуроры.

Отмечается, что решением Специализированного межрайонного экономического суда области Жетiсу требования предпринимателя поддержаны, суд обязал учреждение принять товар с выплатой денежных средств.

"И лишь мерами прокурорского реагирования в апелляционной инстанции удалось отменить незаконное решение, доказав что рыночная стоимость бахил не превышает и 30 тенге", – добавили в ведомстве.

Также напомним, в конце марта сообщалось, что в акимате одного из поселков Кызылординской области планировали закупить 7260 литров бензина марки "АИ-92" по 18 303 тенге за 1 литр.

А мае прошлого года в усть-каменогорском филиале НАО "Медицинский университет Семей" хотели приобрести швабру почти за 2 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге.

Кроме того, позже сообщалось, что Департамент полиции Астаны планирует купить два кондиционера за 40 миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119128-bahily-pochti-za-million-tenge-pytalis-prodat-v-oblasti-zhetisu/

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