Акимат подал в суд на подрядчика из-за детских площадок в области Ұлытау

Обустройство детских площадок в Жезказгане обернулось судебным разбирательством - акимат города подал иск против подрядчика, передает телеканал 24KZ.

По данным телеканала, в прошлом году на строительство игровых зон для детей выделили 1,2 млрд тенге.

Однако сейчас родители боятся отпускать своих детей на эти площадки, потому что они уже начали разрушаться. Акимат города обратился в суд, чтобы заставить подрядчиков исправить недоделки.

Сооружать детскую площадку в одном из дворов Жезказгана начали еще осенью прошлого года. С наступлением зимы работу приостановили. А по весне подрядчик отчитался о завершении строительства. Однако новые игровые сооружения добавили родителям еще больше хлопот, чем их отсутствие.

"Буквально вчера одна из конструкций упала ребенку на ногу. К счастью, обошлось без серьезных травм. Все сломано, все разваливается. С этим надо что-то делать, иначе до беды недалеко", - поделилась горожанка Сауле Дадабаева.

Тендер на обустройство детской площадки именно в этом дворе выиграла строительная компания из Астаны. По словам заказчика, качество не соответствует техническим требованиям. Более того, подрядчики не завершили оговоренный объем работ.

"Детскую площадку во дворе дома по улице Есенберлина строила компания "А". Работы начали в 2023 году, но не завершили. Сооружения, которые они поставили, не соответствуют технике безопасности. Мы направили им свои претензии, чтобы решить вопрос в досудебном порядке", - сообщил заведующий сектором ЖКХ Нурбек Ауезов.

Ситуация с другими подрядчиками обстоит не лучше. Всего по городу должны были возвести 84 детские площадки, за лето успели завершить лишь 30. Но половина из них оказались непригодными для использования, рассказали в акимате.

Более того, площадки представляли опасность для детей. В конечном итоге заказчик отказался принимать объекты и подал заявление в суд.

"Мы дали им предписание, чтобы они установили недостающие элементы, восстановили разрушенные части. Срок гарантии на заново установленные сооружения должен быть возобновлен. Некоторые элементы не соответствуют утвержденному проекту.

Подрядчики явно экономили: где-то увеличили, где-то уменьшили размеры сооружений. Мы требуем, чтобы они вернули государству неосвоенные средства", - заявил руководитель отдела ЖКХ Канат Бекжигитов.

Местные власти ждут, что суд обяжет подрядчиков выполнить свои договорные обязательства, а пока объявлен тендер на строительство еще 30 игровых и 18 спортивных площадок. Теперь контролировать качество строительных работ намерены общественные активисты.

Напомним, в конце прошлого года в Актобе акимат подал в суд на подрядчика, возводившего несколько многоквартирных домов в городе. Однако жилье оказалось непригодным - уже спустя три года дома начали разваливаться, и их признали аварийными. Тем не менее суд ведомство проиграло.