На сутки перекроют один из оживленных перекрестков левобережья Астаны

В связи с ремонтными работами дорожного полотна будет на сутки перекрыт перекресток Сыганак/Туркестан в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

О проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Сыганак/Туркестан сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале.

"В связи с этим с 20:00 26 июня до 20:00 27 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", — говорится в сообщении акимата.

Схема перекрытия представлена ниже.

Сегодня стало известно, что 28-ю по счету полосу для движения автобусов введут в Астане. Bus Lane введут на участке проспекта Мәңгілік ел.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц.

Также до 30 июня планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по мосту Тауелсиздик через реку Есиль. Движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Между тем с 19 июня по 1 июля в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек". Делается это в целях снижения нагрузки.